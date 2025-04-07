長聖法說會／CDMO訂單延伸至2026 今年營收拚增四成

長聖（6712）7日參加櫃買中心舉辦之業績發表會，說明近期於CAR-T細胞新藥CAR001、異體臍帶間質幹細胞UMSC01、奈米製藥與外泌體平台的新藥開發進展。長聖總經理黃文良表示，今年在委託開發暨製造服務（CDMO）業務要比年更好，法人期待全年營收要突破13億元以上，較去年成長四成。

長聖董事長劉銖淇指出，2024年長聖繳出亮眼成績單，全年營收達9.33億元，較2023年成長23.13%；每股純益（EPS）4.55元，長聖董事會決議配發每股1元股票股利與5元現金股利，合計6元股利。展望未來，預期2025年營運將優於2024年，成長動能強勁。

長聖長期耕耘細胞製劑CDMO業務，目前已與全台19家醫療機構合作，涵蓋自體免疫細胞、自體幹細胞等委託製造與製程開發項目。隨著「再生醫療雙法」推動及市場對細胞治療接受度上升，公司CDMO接單穩定成長，目前訂單能見度已延伸至2026年第1季，未來亦將拓展至跨國細胞委託製造合作。

CAR001為全球首例異體移植、mRNA基因轉殖之多靶點CAR.BiTE-γδT細胞療法，具備「隨取即用」及「自帶免疫協同」雙重特點，目前已分別獲得美國與台灣FDA核准，進入Phase I/IIa臨床試驗受試者招募收案。臨床試驗鎖定大腸直腸癌、惡性腦瘤（膠質母瘤）、三陰性乳癌與非小細胞肺癌等實體腫瘤，目前已完成Cohort 1與2收案，進入Cohort 3，臨床安全性良好，預計將進行至Cohort 5，以確認最大耐受劑量（MTD）與初步療效訊號，預計今年完成一期臨床試驗，將於明年啟動Phase IIa試驗。

因CAR001是全球少數可異體（Off-the-shelf），具有雙靶向HLA-G與PD-L1的靶點且擁有雙特異性抗體細胞療法（bispecific T-cell engager，BiTE），具備多重免疫活化機制與腫瘤微環境調控能力，目前已吸引多家國際藥廠洽談授權合作。

長聖旗下異體臍帶間質幹細胞UMSC01，目前正針對多項重大疾病同步推進臨床試驗。其中急性心肌梗塞臨床試驗已進入Phase IIa階段，至今完成11位病患施打，治療後6至12個月大多數病患透過「心肺運動測試」（CPET）顯示心肺功能明顯改善，且皆無嚴重不良反應，順利出院。UMSC01提供急性心梗後心肌修復的創新選項，預計明年完成Phase IIa臨床試驗。

急性缺血性腦中風試驗已完成10位患者收案，施打前多數患者NIHSS分數16～20分，生活完全依賴照護，治療一年後NIHSS降至0～4分，恢復自理生活，顯示神經修復進展，預計今年完成一期臨床試驗。

UMSC01也應用於多發性硬化症（MS）治療，目前已收案3位患者，其中首位長期追蹤個案神經功能改善逾50%，大幅提升日常生活能力，為自體免疫疾病治療帶來新契機，因一期收案目標為6位，預計今年可完成。