勤凱營收／3月1.44億元 達歷史同期次高

電子材料大廠勤凱（4760）受惠下游客戶持續拉貨，7日公告3月營收1.44億元，月增0.85%、年增42.69%，同步創下單月、單季均為歷史同期次高。

副董事長莊淑媛表示，因應美國總統川普宣布對等關稅，造成全球原物料行情波動，公司積極防範未然，目前已與上游各家供應商達成共識，提前簽訂備料合約，以鞏固料源。

莊淑媛指出，由於公司並無直接出口至美國市場，故美國關稅政策對公司營運未造成直接衝擊，即便如此，公司仍持續優化成本結構，積極鎖定製造成本，以降低毛利率大幅波動的風險。

莊淑媛進一步說，公司繼續深耕國際客戶，上季有國際大廠訪廠之後，雙方在試作測試階段保持密切連繫。同時，新運用領域的產品，客戶亦持續小量下單並送樣至終端客戶測試。

另外，莊淑媛強調，近日銀價下跌，促使客戶加快下單進度，當前客戶下單態度較前期積極，有助第2季營運延續正向趨勢。

勤凱3月營收1.44億元，是繼2021年3月1.46億元之後的歷史同期次高。綜觀第一季營運，前三月的營收分別為1.26億元、1.42億元、1.44億元，呈現月月走高態勢。第一季營收4.12億元，年增55.11%，亦為歷史同期次高。

法人認為，在勤凱的產品組合優化下，推估第１季毛利率有望優於上季與去年同期，再搭配2、3月匯率有利等外在條件，獲利展望正向。