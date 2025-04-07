威剛營收／喜迎價格向上走勢 3月37.43億元攀11個月新高

在記憶體現貨價走揚與客戶新訂單雙重力道推升下，記憶體模組大廠威剛（3260）7日公告今年3月營收躍增至37.43億元，站上近11個月以來高點。董事長陳立白表示，因應DRAM及NAND Flash現貨價格同步快速走高市況，公司採購已在供應商全面支持下完成布局，低價庫存自4月開始陸續到位，可望同步滿足持續擴大的客戶需求及業績成長動能。

陳立白指出，第2季記憶體價格升溫的底氣十足，供給及需求風向雙雙向上發展。在全球AI應用可望提前落地的發展下，原廠不只在去年即宣告2025年高單價與高毛利率的HBM（高頻寬記憶體）接單爆表，且邊緣AI硬體成本快速下降，百工百業皆正式進入AI布局的大環境下，加上今年下半年AI PC及AI手機的新品將陸續上市，新品所搭載的記憶體容量倍增，也帶動傳統記憶體需求同步增加。

陳立白進一步說，在現有產能朝獲利極大化的資源分配下，當前通路端及OEM大廠的庫存策略轉趨積極，傳統記憶體供應也相對吃緊，讓上游原廠全面調漲報價的態度強勢，皆宣告DRAM與NAND Flash產業調整期結束，價格重回向上成長的趨勢確定。

同時，維持公司年度盈餘分配率至少50%的傳統，威剛去年EPS攀升至9.25元，陳立白強調，將建議董事會至少每股配發5元現金股利，以回饋股東長期的支持並支應公司業務擴張需求。

受惠於兩大記憶體價格雙漲及客戶訂單升溫，威剛3月營收月增11.98%達37.43億元。其中DRAM模組營收較上個月大增3成達23.45億元，不僅創下2018年9月以來新高，營收比重也拉升至62.65%；其次SSD產品營收比重為25.61%，記憶卡、隨身碟與其他產品占比11.74%。累計今年第1季合併營收為99億元，季增1.11%；其中DRAM模組營收貢獻達56.47%，SSD為30.55%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重為12.98%。