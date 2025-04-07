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光隆信心喊話 新關稅對今年業績影響有限、股利政策不變

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）7日表示，公司出口至美國占合併營收比重低於四成，此外，成衣今年接單達成率也逾七成且已進入生產，對於美國宣布的新關稅措施，公司評估對於今年的業績影響有限，而且有信心繼續執行穩定及高配發的股利政策，今年已決議每股配發3.6元現金股利不會因此而改變。

依據2023年世界貿易組織對於全球紡織品與成衣出口值排行統計分析，亞洲地區合計占比分別高居六成及五成以上，而且成衣出口前十大中的亞洲國家，依序為中國大陸、孟加拉、越南、印度、印尼、巴基斯坦及柬埔寨，在美國公布的新關稅措施均被課以重稅，除南亞的印度及巴基斯坦課徵不足30%外，其餘被課徵32%至54%，連不在前十大的緬甸及泰國，也被課徵44%及36%。

另外，光隆產製的戶外機能服，如滑雪裝及貼條服等這類高複雜度的成衣，從上游的機能布供應至下游成衣加工，極依賴完整產業鏈及熟練技術工，全球仍以亞洲地區最具優勢，也尚難被其他地區取代，光隆以此判斷，客戶端短期內無法透過轉單減緩衝擊，估計對進口方至少增加10%至20%的成本。

面對新變局，光隆表示，除持續關注事件後續各國與美國就調降關稅的協商發展，如越南及柬埔寨已率先主動提出對美降稅，而未來營運主軸，會在於協助客戶減低關稅成本負擔、降低整體供應鏈成本，以及擴大美國以外的市場。

美國 關稅

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