聯寶3月營收達5352.3萬元 月增六成並寫歷年同期新高

磁性元件廠聯寶公布3月合併營收達5352.3萬元，月增60.9％、年增44.70％，創歷年同期新高；累計第1季合併營收達1.38億元，年增20.6％。

聯寶營運迎春燕，主要受惠網通企業用戶需求回升，挹注PoE電源類變壓器出貨表現，尤其隨著Wi-Fi 7商機持續發酵，歐系客戶Wi-Fi 7應用LAN類網路變壓器大型專案訂單進補，帶動3月磁性元件業務銷售大幅年增50.8％，再加上無線充電業務已連續兩月保持雙位數年增力道，同步推升3月合併營收刷新歷年同期新高。

聯寶指出，磁性元件業務受惠網通相關客戶加快Wi-Fi 7、5G FWA布建計畫，加大訂單拉貨與下單需求，不僅今年第一季磁性元件業務營收比重達88.15％，相較去年同期的78.78％進一步增加，目前在手訂單能見度仍保持六個月水準。

根據集邦科技TrendForce最新報告預估，看好美國、印度電信商積極部署5G FWA發展，預估2025年全球FWA市場規模將達720億美元，年增33％，至2027年全球FWA市場規模進一步擴大至972億美元。

聯寶指出，看好全球5G FWA市場滲透率提升，網通相關大廠搶進新市場布局，有助於創造磁性元件業務良好發展條件，其次，聯寶著眼Wi-Fi 7、DOCSIS 4.0等網通技術規格升級，旗下磁性元件產品皆已有對應符合升級規格技術並握有訂單實績下，看好高速傳輸市場需求、各國網通基建政策持續推進，以期創造有利接單動能，挹注未來營運。