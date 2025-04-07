台康乳癌藥 拚墨國上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台康生技（6589）昨（6）日宣布，將向墨西哥聯邦衛生風險保護委員會遞交研發中的乳癌藥EG1206A（pertuzumab生物相似藥） 第三期臨床試驗計畫書，將爭取該公司第二代乳癌藥物在墨西哥上市。

台康生技今年2月營收4,234.6萬元，年減10.15%；累計今年前二月營收1.61億元，年減四成。

台康生技的EG1206A，已經獲得美國食品藥物管理局（USFDA）及台灣衛生福利部食品藥物管理局（TFDA）都同意進行第三期臨床試驗。台康生技近日繼續向多個國家申請EG1206A三期臨床試驗，提出申請的國家包括喬治亞、墨西哥等。

台康生技的第一代第一代乳癌生物相似藥Trastuzumab（EG12014） 已通過歐盟及台灣上市許可，EG12014主攻晚期乳癌市場，第二代的EG1206A將以合併療法鎖定早期乳癌市場及轉移性乳癌。

EG1206A的原廠藥為Perjeta， 根據羅氏大藥廠2024年報資料全球銷售額為36.16億瑞士法郎（約40.03億美元），市場規模比EG12014更大。

乳癌 台康生技

延伸閱讀

鴻海寫最強3月、Q1營收 本季營運向上…關注關稅對全球政經影響

不會「以牙還牙」 墨西哥以振興經濟因應對等關稅

抗體藥物複合物2月取得健保條件給付 醫師：晚期乳癌患者福音

中國大陸走私商品重創墨西哥產業 墨國政府加強查緝

相關新聞

CDMO概念股 也有保命符

美國總統川普關稅大刀揮出，其中醫材已率先列入被課稅的產業名單之一，藥品可能列入下一波項目。業內指出，醫藥領域包括新藥開發...

台康乳癌藥 拚墨國上市

台康生技（6589）昨（6）日宣布，將向墨西哥聯邦衛生風險保護委員會遞交研發中的乳癌藥EG1206A（pertuzuma...

路易莎咖啡 今起漲價

路易莎咖啡（2758）昨（6）日宣布優惠方案及漲價策略並進，首先自4月7日起，部分咖啡飲品調漲5元，咖啡豆及濾掛咖啡盒裝...

耕興3月營收 月增4%

檢測大廠耕興（6146）昨（6）日公布3月合併營收為3.85億元，月增4％，年減1.3％；首季合併營收11.2億元，季減...

長聖、訊聯、太醫7日談業績

櫃買中心明（7）日將舉行「生技醫療」主題之業績發表會，邀請再生醫療公司長聖、基因檢測廠商訊聯基因，以及各類醫療耗材研發製...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。