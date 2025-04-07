路易莎咖啡 今起漲價

路易莎咖啡（2758）昨（6）日宣布優惠方案及漲價策略並進，首先自4月7日起，部分咖啡飲品調漲5元，咖啡豆及濾掛咖啡盒裝也隨之微調價格，調幅約2%。

另，今日至4月11日推出為期五天的「春日送幸福」寄杯優惠活動，凡購買同品項同規格五杯（為一組）即享85折 優惠。

本土知名咖啡業者路易莎咖啡表示，面對近期咖啡期貨飆漲，路易莎已盡力扛住巨大成本壓力，但因國際咖啡豆價格屢創新高，原料、食材及包裝等價格不斷攀升，不得不反應成本，自4月7日起微幅調漲部分咖啡飲品價格，包含咖啡飲品、冰沙系列、義式巧克力調漲5元，「澳洲小拿鐵」、「特濃小卡布」、「義式濃縮」不調漲。

咖啡豆與濾掛咖啡也隨之微調價格；1/4磅咖啡豆調漲5元，半磅咖啡豆調漲10元，濾掛咖啡盒裝10入各品項（經典綜合、典藏莊園、白金尋豆師系列、黑金尋豆師系列）則同步調漲5元。

路易莎指出，長期本著以平價提供精品好咖啡的初心，期待未來仍陪伴您迎接充滿活力的每一天，漲價是最後的選項，在成本攀升壓力下，只好調漲售價，反應經營成本攀升的壓力。