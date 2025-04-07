CDMO概念股 也有保命符

美國總統川普關稅大刀揮出，其中醫材已率先列入被課稅的產業名單之一，藥品可能列入下一波項目。業內指出，醫藥領域包括新藥開發，還有以生醫服務為主的企業，如CDMO領域包括台康（6589）、保瑞等可望閃過關稅大刀，新藥開發領域也相對不受影響，但呼籲政府間的談判必須儘早進行，以利產業發展。

台灣生物產業發展協會理事長劉理成昨（6）日表示，台灣外銷學名藥、原料藥產品可能造成影響，高價值的新藥、以及CDMO及CRO等領域相對影響有限，建議美方進一步宣布關稅之前，我政府應及早與美國達成共識。

台灣醫療暨生技器材公會理事長李永川昨日表示，台灣醫材業者相對規模小，很難到美國設廠，台灣一定要從臨床價值內容提升，積極做數位轉型，要打群架、老幹接新枝。

劉理成表示，根據經濟部統計，台灣藥品出口美國占整體生技醫材的比重約15~20%，美國若對台灣藥品課32%高關稅，預期對已有產品的新藥公司影響較小，但是這部份台灣的品項並不多，主要影響品項將包括外銷學名藥、原料藥及醫材等。至於CDMO及CRO領域，只要台廠客戶是仍在臨床試驗階段的公司，各公司提供的是服務，並不用擔心將被課關稅。

李永川指出，自己公司自己救，自己產業要自己救，台灣一定要從臨床價值內容提升，要積極做數位的轉型，要打群架、老幹接新枝，必須經過10年、20年的努力，下一代就能跟中國有所區隔，做出獨特性、差異化的醫材服務出來。

李永川表示，川普的亂象是短期的策略手段，他就是要讓讓你緊張，先把你喊高、再來談判，但是殺人7,000、自殺3,000，美國的通膨會逼著國會出來干預。

此外，國家產業政策需要很長期的積累，沒有辦法改來改去、更不能臨時抱佛腳，貿協跟產業公會都要冷靜思考、積極面對、不要自亂陣腳、問題終究還是會由時間解決。