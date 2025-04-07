耕興3月營收 月增4%
檢測大廠耕興（6146）昨（6）日公布3月合併營收為3.85億元，月增4％，年減1.3％；首季合併營收11.2億元，季減0.5％，年減2％。
展望後市，耕興先前於法說會指出，預期上半年營運與去年同期持平，看好5G新規高階檢測可挹注獲利，並設定獲利成長大於營收的目標。
耕興表示，今年AI終端裝置仍處於替代舊機種階段，看不出新機種數大量增加，因此對上半年持平看待。不過，5G新規格推出，相關測試愈來愈困難且複雜，可帶動單一機種檢測費用增加。3GPP Rel-18完成標準凍結，將帶來一系列關鍵技術增強，這也將會帶動下半年度5G新機單一檢測費用拉升。
成本方面，耕興內部目前正逐步導入AI應用以取代中低階人力，並鞏固高階檢測市場。耕興強調，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場是主要動能之一，主要來自5G網通以及企業網路更新等需求。
耕興去年度每股純益為12.66元，日前已公布擬配發每股現金股利10.1元，盈餘配發率為79.77％。
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