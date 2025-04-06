長聖、訊聯、太醫7日談業績
櫃買中心明（7）日將舉行「生技醫療」主題之業績發表會，邀請再生醫療公司長聖（6712）、基因檢測廠商訊聯基因，以及各類醫療耗材研發製造廠太醫（4126）等三公司說明營運績效及對產業前景看法。櫃買中心表示，生技醫療產業為櫃買市場市值第二大類股，僅次於半導體產業，為櫃買市場相當具有特色產業。
長聖日前公布3月營收6,624萬元，年增20%，今年第1季合併營收1.89億元，年增15.2%，成長動能主要來自細胞治療產品市場接受度大幅提升，進一步推升細胞受託開發製造（CDMO）業務快速擴張。長期訂單能見度已達2026年第1季，合作醫院數與細胞治療項目持續擴大，公司預期2025年業績將創高峰。
訊聯基因2月營收4,710.7萬元，年減0.07%，前二月營收8,875萬元，年減16.6%。訊聯基因是台灣第一家專攻基因醫學／精準健康與數位科技的上市櫃公司，從母嬰健康出發，擴大服務到健檢、中高齡疾病與癌症篩檢，訊聯基因未來成長的動能包括在人工智慧事業爆發性成長、政策帶動基因檢測精準醫學的商機、以及精準健康與基因醫學布局，未來有望帶動公司一波成長動能。
太醫2月營收1.77億元，年增24.63%，前二月營收3.5億元，年增3.69%，太醫並對3月營收展望持正面看法。評估目前接單狀況良好，若出貨順暢，預期單月營收可站穩高檔表現。
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