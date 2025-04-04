胡連、凡甲 業績將抗跌

川普對全球發動關稅戰，但中國大陸電動車比亞迪等品牌因為不銷往美國，加上歐洲汽車品牌忙於應付關稅，大陸車廠持續擴大版圖，胡連（6279）與凡甲等大陸品牌汽車的連接器廠商受關稅影響小，業績有望相對抗跌。

比亞迪公布3月乘用車交付量37.14萬輛，年增23%，其中純電動車16.61萬輛，年增19%。外電報導指出，比亞迪第1季純電動車銷量為41.63萬輛，年增39%，銷量連續三季超過特斯拉。

胡連2月營收7.5億元，月減8.14%，年增37.7%，今年前兩個月營收為15.68億元，年增21.17%，主要受惠大陸自主品牌汽車擔心受到美國關稅的衝擊，持續去美化，尋找大陸本地供應商，帶動胡連業績表現不俗。

凡甲主要客戶包括寧德時代與比亞迪，2月營收2.72億元，月減8.19%，年增123.37%，受惠川普上任前的提貨潮，車用產品占營收比重已提升到35-40%。