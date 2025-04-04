信驊目標價 大摩降至3,000元

股王信驊（5274）周三（2日）跌35元至3,040元。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告，維持信驊「中立」評等，但基於短期展望較疲弱，目標價由3,200元降至3,000元，降幅6.6%。

隨著全球雲端市場發展，信驊的表現與美國雲端周期有著密切關聯。大摩指出，對中國雲端資本支出持樂觀態度，但中國在全球雲端資本支出中的比重僅為10-20%。因此，即便中國的市場表現強勁，也難以改變整體雲端資本支出年增率放緩的趨勢。

回顧歷史，宏觀經濟環境及政策不確定性，一直是影響企業支出的重要因素。近期，與AI BMC相關的不確定性也進一步增加，加劇了市場的謹慎情緒。

展望後市，信驊第2季營收可能會略低於市場預期。大摩科技產業分析師顏志天表示，信驊第1季營收有望超過公司先前的指引（中位數為季減17%），主要是由於中國市場一般伺服器需求的強勁表現。

儘管如此，第2季營收指引為17-18億元新台幣，與第1季持平或略減，可能將促使市場進一步下調預期。

考量市場環境變化和公司未來營運表現，大摩調整對信驊2025-2026年營收預測，鑑於AI供應鏈複雜性，BMC僅是信驊整體供應鏈的一部分，未來仍存在不確定性，維持信驊「中立」評等、目標價降至3,000元。