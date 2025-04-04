股王信驊將跌落神壇？大摩調降目標價6.6%至3000元

股王信驊（5274）周三（2日）跌35元至3,040元。摩根士丹利（大摩）證券出具最新報告，維持信驊「中立」評等，但基於短期展望較為疲弱，目標價由3,200元降至3,000元，降幅6.6%。

隨著全球雲端市場發展，信驊的表現與美國雲端周期有著密切關聯。大摩指出，對中國大陸雲端資本支出持樂觀態度，但中國大陸在全球雲端資本支出中的比重僅為10-20%。因此，即便中國大陸的市場表現強勁，也難以改變整體雲端資本支出年增率放緩的趨勢。

回顧歷史，宏觀經濟環境及政策不確定性一直是影響企業支出的重要因素。近期，與AI BMC相關的不確定性也進一步增加，進一步加劇了市場的謹慎情緒。

展望後市，信驊第2季營收可能會略低於市場預期。大摩科技產業分析師顏志天表示，信驊第1季營收有望超過公司先前的指引（中位數為季減17%），主要是由於中國大陸市場一般伺服器需求的強勁表現。

儘管如此，第2季的營收指引為17-18億元新台幣，與第1季持平或略減，可能將促使市場進一步下調預期。

不過，信驊計毛利率將提升至65-66.5%，但考量市場環境的變化和公司未來的營運表現，大摩調整了對信驊2025-2026年的營收預測，但鑑於AI供應鏈的複雜性，信驊的BMC僅是整體供應鏈的一部分，未來仍存在不確定性，因此維持信驊「中立」評等、目標價降至3,000元。