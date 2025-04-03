程曦2025年營收 看增雙位數

數位轉型整合服務廠程曦資訊（6898）積極推進AI應用，董事長黃士軍表示，內部導入AI技術後，計畫對外推廣AI轉型的步驟與方法，5月就會推出相關課程，下半年也會有AI產品問世，衝刺營運動能，隨著既有產品營運穩健成長，加上新品挹注下，今年營收可望維持雙位數成長動能。

程曦長期承接經濟部、營建署等公部門專案，今年第1季再取得經濟部產業競爭力發展中心「30人以下中小製造業數位轉型協助案」，協助中小企業完成數位轉型，並於政府指定平台開設數位課程與銷售數位工具。

黃士軍表示，程曦內部利用AI技術改善工作流程，如自動填寫工作日誌、識別名片、生成問候信等，提升業務同仁工作效率和客戶互動的溫度，記錄AI轉型的步驟與方法後，未來將對外推廣，最快5月相關課程就會上路。

程曦今年初也再接獲中華郵政顧客服務中心營運管理合約，提供中華郵政服務優化建議，為首度跨足金融業。