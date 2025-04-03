大宇資新手遊 衝刺買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲研發商大宇資（6111）新款手機遊戲《無盡夢迴》本季將上市，並請來「AI女神」李珠珢擔任遊戲代言人，同時攜手國內職棒球隊富邦悍將合作，以夢幻聯動方式行銷新遊戲，法人看好有助衝刺業績。

大宇資指出，《無盡夢迴》是旗下首款跨平台ARPG動作遊戲，預計本季在台港澳、東南亞與日本營運，可望挹注營運，新遊戲融合日系厚塗美術風格與幻想童話題材，目前事前預約登錄已突破10萬人，搭配李珠珢人氣魅力，預料可為遊戲注入更多活力。

李珠珢為國內職棒球隊富邦悍將今年新簽約的啦啦隊員，挾著高人氣與高顏值，來台發展後就引發外界高度注目，而《無盡夢迴》也是她來台後第一個代言的手機遊戲產品。

大宇資規劃今年推出四款遊戲，除《無盡夢迴》預計本季上市之外，自研手遊《Moving Fortress》預估第3季在全球上線，而斥資1.6億元打造的自研手遊《娛樂教父》則在第3季封測，第4季於亞洲地區全面上線。

自研單機方面，大宇資也獲得日本伊藤潤二授權，由女鬼橋團隊打造全新恐怖遊戲《伊藤潤二 狂熱》，完美再現伊藤潤二獨有的詭異氛圍。

大宇資 富邦悍將 手機遊戲

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