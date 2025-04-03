精測擁利器 3月業績連二個月升

測試介面廠精測（6510）昨（3）日公告3月合併營收3.88億元，月成長1.3％，連續二個月走揚；並較去年同期成長53.8％ ;首季合併營收11.52億元，季減10.63%，年增70.6% 。

精測表示，3月業績續揚，主要受惠高效能運算（HPC）相關高速測試載板訂單動能持續，首季合併營收也符合預期，樂觀看待本季業績走勢。

精測強調，AI快速發展帶動HPC高速測試需求暢旺，市場熱度延續至今、亦帶動該公司今年首季HPC高速測試載板接單淡季不淡，後續隨著智慧手機次世代晶片測試訂單開始進入工程階段，本季營運正向看待。

另外，隨著生成式AI終端應用正快速由雲端發展至地端，近期邊緣運算相關次世代新晶片紛紛問市，為精測後續HPC高速測試載板帶來新商機。

至於各產品線動態，精測透露，探針卡受終端應用產品季節性因素影響，首季相關營收轉淡，隨著次世代晶片驗證正進入工程階段，預料該部分業績將於本季後段開始回溫，尤其隨AI手機滲透度持續提高，新世代AP晶片陸續推陳出新，看好今年智慧手機相關晶片探針卡業績亦可望穩健成長。