振宇五金 展望正向

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

振宇五金（2947）看好展店效益與節慶促銷帶動，上半年營運展望正向，公司預期全年營收有望成長逾10%，獲利表現將持續攀升。

振宇五金指出，公司持續擴大北部市場佈局，今年1月板橋店開幕後，單月營收達雙位數成長，桃園龜山店也預計於4月正式營運，年底全台總店數有望達95家，並以每年10%門市成長，預計2026年可達100家門市。此外，公司表示，由於北部門市營運表現優異，新據點開設將為營收注入成長動能。

為提升營運效率，振宇五金於2023年底啟用高雄倉儲中心，有效降低物流成本，可提供嘉義以南門市的倉儲需求。此外，公司積極推動數位會員制度，截至今年2月底，會員消費占比已達46.5%，並貢獻56.82%營收，且會員平均消費金額較一般顧客高出1.2倍，振宇五金期望透過會員經營策略，除提高客單價外，也有利於毛利率持續成長。

今年振宇五金展店計畫鎖定北、南部市場，其中北部新店營運前景看好，而去年開設的南部門市在今年首季亦有亮眼表現。隨著第2季母親節等節慶來臨，預期將刺激消費需求，帶動來客數與買氣。法人評估，振宇五金上半年營收年增率可望突破10%。

消費 營收

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