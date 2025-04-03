興櫃一周／頌勝周漲74% 稱冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，349檔興櫃個股本周行情震盪，下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌1.8%，而表現最強興櫃股由本周新掛牌的半導體股頌勝科技（7768）奪下，在蜜月行情加持下，單周漲幅來到74.5%。

根據櫃買中心2日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為67.2億元、成交0.98億股、成交8.85萬筆，因本周僅三個交易日，再加上4月2日美國總統川普公告對等關稅內容，山雨欲來風滿樓之下，三項交易數據同步較前一周大幅下降；同時，從個別表現來看，漲幅超過一成的檔數也減少，由前一周的五檔降至兩檔。

本周有兩檔新掛牌股，兩檔均上演蜜月行情，以生產半導體研磨墊與耗材產品為主的頌勝科技掛牌以來累計上漲74.5%、汽車電子廠神數漲幅也來到43.3%，包下本周興櫃漲幅前兩強。

周漲幅第三至第十依序為觀光餐旅股巨宇翔7.4%、生技醫療股瀚醫生技7.02%、新藥研發商朗齊生醫*6.3%、先進駕駛輔助系統（ADAS）商歐特明4.9%、科技廠房供應商和淞4.85%、環保工程廠日高4.8%、低軌衛星股鐳洋科技4.68%、光學保護膜場勝釩4.66%。

半導體 興櫃

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