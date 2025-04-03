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湯石照明營收／3月9,902萬元、創近3個月來新高 公司全年展望態度正面

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

湯石照明（4972）2日公告3月營收9,902萬元，創近3個月以來新高，展望後市，預期主要銷售市場大陸和歐洲的經濟復甦將提升業績，公司對全年展望持正面態度。

從業績表現來看，該公司今年3月營收9,902萬元，月增146.5%、年增0.41%，累計前3個月營收為2.26億元，年減 4.61%，與去年同期相比仍有落差。

湯石照明表示，儘管川普關稅政策對公司直接影響不大，但間接影響仍具不確定性，如可能加劇中國市場的產業競爭壓力，及促使產品出口轉向歐洲等地。這些因素的具體影響需進一步觀察。

針對營運策略，湯石照明將持續開發新產品，例如將新的科技運用於燈具上，除了調高亮度外，也可控制調光，增加燈具的附加價值。

根據研究報告，照明市場目前已相當成熟，隨著經濟發展和建築市場的繁榮，預計到2027年市場規模將達到1,578億美元，年複合成長率為2.8%。此外，LED照明產品的市場滲透率預計有望突破80%，對湯石照明的未來營運表現將有所助益。

營收

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