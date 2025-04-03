湯石照明營收／3月9,902萬元、創近3個月來新高 公司全年展望態度正面
湯石照明（4972）2日公告3月營收9,902萬元，創近3個月以來新高，展望後市，預期主要銷售市場大陸和歐洲的經濟復甦將提升業績，公司對全年展望持正面態度。
從業績表現來看，該公司今年3月營收9,902萬元，月增146.5%、年增0.41%，累計前3個月營收為2.26億元，年減 4.61%，與去年同期相比仍有落差。
湯石照明表示，儘管川普關稅政策對公司直接影響不大，但間接影響仍具不確定性，如可能加劇中國市場的產業競爭壓力，及促使產品出口轉向歐洲等地。這些因素的具體影響需進一步觀察。
針對營運策略，湯石照明將持續開發新產品，例如將新的科技運用於燈具上，除了調高亮度外，也可控制調光，增加燈具的附加價值。
根據研究報告，照明市場目前已相當成熟，隨著經濟發展和建築市場的繁榮，預計到2027年市場規模將達到1,578億美元，年複合成長率為2.8%。此外，LED照明產品的市場滲透率預計有望突破80%，對湯石照明的未來營運表現將有所助益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言