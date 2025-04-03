皇家可口2024年EPS 5.34元

興櫃公司皇家可口（7791）昨（2）日公布2024年全年稅後純益3.77億元，年增率7.7%，每股純益5.34元。

皇家可口去年上半年後純益2.36億元，每股純益3.33元，已接近2023年全年每股純益3.66元。昨天公布去年全年營收26.68億元，稅後純益3.77億元，每股純益5.34元，優於前一年的3.66元。

皇家可口是食品大廠南僑轉投資的小金雞，旗下擁有國內知名冰品品牌杜老爺，以及熱門即時產品急凍熟麵，2024年11月登錄興櫃。

皇家可口目前急凍熟麵B2B客戶在餐飲通路有超過2.5萬個客戶，B2C的販售據點超過1.2萬家；目前中壢廠有二條產線，因應市場需求日增，規劃第三條生產線，預計2025年第3季投產。

近年冰品事業營運效率同步提升，霜淇淋與便利商店合作外，也是餐飲業者霜淇淋產品的首選，旗下礦世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋等，皆是長青暢銷產品。