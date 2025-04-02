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元大期董事會決議發現金股利4.8元 由高毅瑞接任總座
元大期貨（6023）召開董事會，決議每股將派發4.8元現金股利，同時，將由執行副總高毅瑞接任許國村，成為新任總經理。
由於元大金改派在元大期貨的法人代表，由執行副總高毅瑞替代總經理許國村，隨後董事會通過由高毅瑞接任元大期的總經理職務，同時，董事會並通過盈餘配發4.8元現金股利；元大期去年稅後淨利21.67億元，年增17%，每股稅後純益（EPS）為7.47元，ROE為14.24%。
另外，元大期月前董事會通過決議辦理現金增資，採發行新股公開募集方式，預計發行總股數3,000萬股，每股發行金額74元。其中，原股東認購比率為80%，保留10%員工認購及10%公開銷售，本次現增可參與除權息。
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