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亞泰3月營收月增82% 七個月高點
影像感測模組廠亞泰（4974）昨（2）日公告3月營收4.54億元，攀上七個月來高點，月增82.9%，年增29.9%；累計首季營收11.02億元，年增28.8%。
亞泰去年營收以42.93億元創新高，今年首季再度開出業績紅盤，法人看好2025全年營運可期。
亞泰總經理吳淑品曾指出，持續聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化，包括與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，並已跨入半導體晶圓檢測設備應用，發揮產品多元效益。
亞泰今年產能維持3,800萬套，與去年大致相同，資本支出約落在5,000萬元，最高估計不會超過1億元，現階段暫無擴產計畫。
法人指出，亞泰的影像感測器模組持續出貨暢旺，全球前五大多功能事務機品牌中，有四家是亞泰的客戶，隨著客戶去年庫存逐漸去化後，今年出貨動能有望更強勁。
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