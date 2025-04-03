新普、AES 3月營收亮眼

新普（6121）及旗下AES-KY昨（2）日公布3月營收，分別為65.63億元、11.98億元，分別月增8.44%、0.82%，AES單月業績更登上29個月來高點。

新普3月營收年增9.29%；首季營收183.77億元，季減14.2%，年增4.52%。

新普上半年為傳統淡季，展望全年，法人預估，隨著PC業界普遍看好今年筆電出貨，有利新普IT業務成長。非IT事業方面，負責相關業務的AES已預期今年營收、獲利將同步成長。

AES今年3月營收年增56.47%；首季營收34.38億元，季增7.77%，年增49.04%。

展望後市，法人預估，AES今年在LEV業務穩健成長，加上資料中心BBU需求持續帶動下，預估全年營收、獲利將持續成長，且因BBU仍是今年主要成長動能，毛利率可望維持近四成高檔水準。

AES總經理宋維哲先前指出，2025年伺服器BBU需求已定、非常樂觀，隨著資料中心計算能力及RACK數量增加，新一代CPU或是GPU耗能明顯提升，單一BBU功率輸出及複雜度也增加，BBU整體市場數量及營收今年都會成長。

在LEV業務方面，宋維哲強調，「二輪車市場已來到U型反轉右側，只是反彈幅度多大多快的差別」。好消息是，LEV狀況較好的客人庫存已回到正常水位，預期2025年拉貨動能將優於去年。

AES近年並積極拓展新業務、新應用，包含ESS及電信領域，預計相關新業務將於今年下半年開始貢獻業績，目標未來三年新業務占公司整體營收比重達三成，藉此避開單一產業波動劇烈情況。