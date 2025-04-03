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生華科攻細胞癌 報捷
生華科（6492）昨（2）日公告，已完成新藥Silmitasertib（CX-4945）治療基底細胞癌1期/劑量延伸（Expansion）人體臨床試驗報告（CSR），數據分析結果正向。
生華科表示，將積極進行授權談判並審慎評估，進一步探索挑戰相關適應症以及第一線療法的機會。
生華科表示，此試驗納入都是接受現行標準療法無效出現復發且已無其他治療選擇方案的患者，他們在接受CX-4945治療後仍有三位腫瘤縮小逾30%達到部分緩解(PR)，另外有兩位的疾病無惡化存活期（PFS）皆逾21個月，CX-4945顯著延長晚期癌症患者生命，對患者和生華團隊都深具重大意義。進一步分析和現行的一、二線療法相比，CX-4945展現具更好的耐受性及疾病控制率潛力。
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