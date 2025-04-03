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中裕愛滋新藥 賣向澳門

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

中裕（4147）昨（2）日宣布，公司接獲行銷夥伴澳門五洲藥物國際貿易公司通知，愛滋病新藥Trogarzo已獲得澳門主管機關核准上市，這代表該產品正式進入亞洲市場，更是中裕新藥於亞洲市場的領頭羊，對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益。

中裕新藥是在2024年4月與五洲藥物正式簽訂Trogarzo香港及澳門地區獨家銷售行銷契約。根據合約規定，五洲藥物公司將負責上述約定地區Trogarzo之藥證申請以及產品推廣和商業化。

中裕新藥執行長張金明表示，Trogarzo持續為多重抗藥性（MDR）HIV患者提供關鍵治療選擇。中裕新藥持續透過策略性夥伴關係，持續拓展全球市場以確保更多有需求的患者能夠受惠於這項救命療法，過去一年，公司與新的合作夥伴共同將 Trogarzo的覆蓋範圍擴展至美國以外的地區，Trogarzo的可用性代表可解決未被滿足醫療需求的重要里程碑。

張金明表示，澳門主管機關核准Trogarzo的上市對中裕來說是一個關鍵的指標，代表該產品正式進入亞洲市場，更是中裕新藥於亞洲市場的領頭羊，不僅對未來香港、越南與斯里蘭卡等市場之藥證申請有其助益，更可望擴及其他亞洲甚或其他需此醫療需求的地區，對中裕新藥的國際能見度與營運具正面的激勵效果。

中裕 澳門

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