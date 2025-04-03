宏捷科3月營收月增12% 拓展手機客戶

砷化鎵代工廠宏捷科（8086）昨（2）日公告3月營收達2.92億元，月增12.2%、年減33.8%；累計今年首季營收7.71億元，年減40%。

宏捷科去年受惠AI應用帶動智慧手機需求提升，帶動整體營運較前年大幅成長，後續能否維持一定水準，要看今年手機市場需求而定。此外，宏捷科正積極拓展其他手機客戶，包括陸系、韓系等手機客戶。

至於WiFi方面，現階段台灣WiFi 6占比最高，但隨著iPhone系列新機種支援WiFi 6E，此一技術規格普及率提升，去年有部分旗艦機開始支援WiFi 7功能，估計滲透率會在今年起急速攀升，並帶動PA需求增溫。

據悉，WiFi 7可適用於2.4 GHz、5 GHz、6 GHz等三個頻段，理論上速度比WiFi 6快4.8倍、比WiFi 5快13倍，而且具有低延遲、高網路容量的特性，不僅能讓追劇更順暢，也有助於用戶操作AI應用時能獲得更快反饋，並成為目前各家品牌手機廠旗艦機種必備功能。