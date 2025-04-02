開展財報／2024年每股虧損1.03元 持續加速自有品牌展店
開展（7789）集團目前有五大美式餐飲品牌，2日公告2024年全年成績單，每股虧損1.03元。2025加速自有品牌展店腳步，版圖擴及大陸、台灣、香港三地，明年也將加速自有品牌拓點預計展5店。
開展2024年營收20.79億元，營業毛利9.67億元，營業損失839萬元，稅後虧損1,993萬元，每股稅後虧損1.03元。
開展餐飲集團目前有五大美式餐飲品牌，包含代理TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse，位於香港的自有品牌Dan Ryan's Chicago Grill芝加哥美式餐廳與Amarioni’s New York Italian Restaurant & Café紐約創義料理，以及2022年首個融合洛杉磯多元餐飲文化的自創品牌LillA，現在台灣、香港與上海共有31間餐廳；另加盟源友企業CAFÉ!N復興門市，專注西式餐飲，致力於提供消費者兼具品質、美味與高度選擇性的美食。
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