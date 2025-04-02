皇家可口財報／2024年獲利3.77億元、年增7.7% EPS 5.34元

興櫃的皇家可口（7791）旗下擁有國內消費者耳熟能詳的知名冰品品牌杜老爺，另外還有熱門即時產品急凍熟麵，公布2024年稅後純益為3.77億元，年增率7.7%，每股稅後純益為5.34元。

國內知名食品大廠南僑（1702）轉投資的小金雞皇家可口，於2024年11月26日登錄興櫃，主要經營冰品及急凍熟麵研發、製造及銷售，南僑的杜老爺冰品研發能力強勁，主力產品都進軍BtoB(企業市場)，合作的業者最少2.5萬家店，可以改變淡旺季的影響，業績穩健成長。

2024年上半年後純益2.36億元，每股稅後純益3.33元，已經接近2023年全年每股稅後純益3.66元。2024全年營收為26.68億元，稅後純益為3.77億元，年增率7.7%，每股稅後純益為5.34元，較去年同期EPS 3.66元大幅成長。

皇家可口目前急凍熟麵B2B客戶在餐飲通路有超過25,000個客戶，至於B2C的販售據點超過12,000家；目前中壢廠有2條產線，因應市場需求日增，規劃第三條生產線，預計2025年第3季投產。