光聯營收／第1季4.99億元 年增67.9%

光聯（5315）今年3月合併營收1.7億元，月減4.4%，年增49.2%。累計今年首季合併營收4.99億元，季增4.7%，年增67.9%。光聯表示，今年第1季營收年增幅度大，主要是因為歐洲客戶出貨較去年同期增加。

光聯去年稅後純益1.28億元，年增42.2%；每股稅後純益1.21元。光聯董事會原決議擬配發1元現金股利，配息率達83.6%。後再通過配息修正案，上調海股擬配發1.5元現金股利，這項超額配自讓配息率高達123.9%；將於5月19日股東常會承認這項配息案。

光聯2024年第4季合併營收4.77億元，季增21.6%，年增65.8%，寫近八季單季新高。毛利率12.12%，分別季減6.01及年減2.95個百分點。稅後純益3,953.4萬元，季增22.1%，相較於前年同期則由虧轉盈；每股稅後純益0.38元，獲利表現雙創近6季單季新高。光聯2024年合併營15.56億元，年微減0.2%。毛利率16.35%，年減0.36個百分點。稅後純益1.28億元，年增42.2%；EPS為1.21元。

受惠於歐洲客戶去年第4季起展開較大尺寸調理機面板的拉貨潮，挹注中小尺寸面板廠光聯去年第4季營收及獲利均寫佳績。

歐洲食物調理機品牌廠的面板主力供應商光聯，光聯表示，今年首季營收年增率超過五成，主要是因為出貨歐洲客戶採購的面板尺寸由6.8吋放大至11.1吋，推升出貨及業績較去年同期大幅成長。