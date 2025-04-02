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樺晟遭停止買賣 中茂、正能量智能及創業家恢復普通交割交易方式

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，經形式審閱上櫃公司公告申報2024年財務報告，上櫃有價證券應停止交易者計有一家，應恢復普通交割方式交易者計有三家，並自2025年4月7日起實施。

櫃買中心指出：

(一)停止交易的上櫃有價證券：樺晟（3202）。樺晟公司未依規定期限公告申報113年度財務報告，故停止其有價證券在證券商營業處所買賣。

(二)恢復普通交割方式交易的上櫃有價證券：中茂（5205）、正能量智能（5348）、創業家（8477）。中茂、正能量智能、創業家等三家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。

創業 櫃買中心

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