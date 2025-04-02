乾杯2024年EPS 0.84元 配息1.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

燒肉名店乾杯（1269）2024年營收45.14億元，年減7.3%，稅後純益1,716萬元，每股純益0.84元，董事會昨（1）日通過超額配發股利，每股配發現金股利1.5元，以昨天收盤價69.7元計算，殖利率2.1%。

乾杯因去年中國大陸店從22家減少到11家店，去年下半年出現虧損2,279萬元，每股虧損1.1元，以致拖累全年獲利表現。

乾杯表示，台灣及其他地區的表現很好，預期2025年大陸店不會再出現虧損，所以決定超額配發現金股利。

乾杯今年展店目標是台灣開出10家新店，以親民價格定位、標榜老饕日常鍋物的「黑毛屋」為展店主力。乾杯2月自結合併營收3.51億元，年減13.16%，累計今年前二月合併營收7.96億元，年增1.27%。

乾杯集團現有八個品牌，包含乾杯燒肉居酒屋、老乾杯、KANPAI CLASSIC、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、黑毛屋招待所、高木和牛食堂；店鋪數總計64家，台灣52家、大陸11家、英國一家。

營收 股利

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