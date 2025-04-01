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君帆法說會／積極佈局半導體、機器人 今年營運逐季增溫

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

君帆工業（4584）今(1)日舉行法說會，總經理胡正杰表示，集團近幾年積極佈局半導體、醫療、電子及機器人等產業，陸續開花結果，今年尤其看好醫療、半導體及電子成長態勢。法人則估，君帆營運將逐季增溫，全年營收有望續創新高。

君帆去年合併營收13.31億元、年增32%，創歷史新高，毛利率為32%，稅後淨利1.08億元、年增18.7%，每股稅後純益3.6元。今年前二月合併營收2.33億元、年增34.5%。

胡正杰指出，君帆近幾年積極朝多角化佈局，並持續擴充產能。其中，中國無錫廠預計年底落成，明年初投產，將進一步深化在醫療及車用模具市場的客戶合作，初估一年可貢獻約1.2億元以上產值。

泰國新廠也訂明年1月落成，初期將聚焦東南亞地區車用、鋼鐵與輪胎的生產及維修服務，目前已拿到泰國當地企業的訂單，並打入世界前三大鋼鐵設備廠供應鏈，可望進一步鞏固君帆在全球市場的競爭力。

君帆跨足人形機器人也有初步進展，將針對人形機器人及機器狗為研發方向，包括足部及相關重負荷關節處所需的油壓產品。

展望2025年，胡正杰指出，醫療與電子、半導體產業去年營收表現亮眼，今年仍看好醫療及半導體、電子成長，輪胎業持平，全年營收持續看增，毛利率則持穩。

在半導體及電子產業應用方面，胡正杰表示，2021年起代理丹麥UR協作型機器人，提供單機銷售以及整機解決方案。現階段已進行AI伺服器組裝、視覺辨識以及變電箱焊接應用。

醫療產業部分，兩年前打入牙醫座椅，持續擴展醫療設備品項，今年預計會再增加手術檯、牙醫診療椅、CT斷層掃瞄油壓缸等三款量產產品。

風電產業部分，2021年與西門子歌美颯合作，參與第三階段區塊開發第二期(簡稱3-2期)，為西門子全球供應鏈供應商。

就地區來看，重點聚焦於美國與日本兩大關鍵市場，今年台灣及日本市場看增，其中日本有機會雙位數成長。

君帆產品包括油壓、氣壓、油壓系統整合及機械手臂，其中79%占比主要為液壓元件，50%為客製化規格，中國有20%至30%為標準品；氣壓元件占比6%，系統整合11%，其他4%。

半導體 機器人 毛利率 營收

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