星亞送件 申請上櫃
星亞（7753）已送件申請股票初次上櫃，法人看好，該公司受益於AI成長趨勢明確，各類相關需求將帶來業績增長動能。
星亞最初是台亞旗下系統事業處，在2022年獨立分割，專注於數位顯示系統和視覺燈光系統的研發與製造，擁有超過40年的數位顯示系統經驗。公司主要產品為數位顯示系統及視覺燈光。
星亞總經理李柏龍日前表示，目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者，星亞並具備三項核心技術，包括擁有高超解析度的色彩校正系統、超大型的顯示螢幕、同步即時顯示技術，同時也是台亞旗下首個掛牌於興櫃的子公司。
星亞2024年營收7.97億元，歸屬於母公司業主淨利7,869萬元，每股純益3.56元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言