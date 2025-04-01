星亞（7753）已送件申請股票初次上櫃，法人看好，該公司受益於AI成長趨勢明確，各類相關需求將帶來業績增長動能。

星亞最初是台亞旗下系統事業處，在2022年獨立分割，專注於數位顯示系統和視覺燈光系統的研發與製造，擁有超過40年的數位顯示系統經驗。公司主要產品為數位顯示系統及視覺燈光。

星亞總經理李柏龍日前表示，目標是成為全球數位顯示與視覺燈光系統領域的領導者，星亞並具備三項核心技術，包括擁有高超解析度的色彩校正系統、超大型的顯示螢幕、同步即時顯示技術，同時也是台亞旗下首個掛牌於興櫃的子公司。

星亞2024年營收7.97億元，歸屬於母公司業主淨利7,869萬元，每股純益3.56元。