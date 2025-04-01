微邦去年EPS 0.86元 創高

興櫃生醫股微邦（3184）昨（1）日公告2024年財報，全年合併營收2.14億元，年增10.28%，毛利率56%，營業利益5,319.2萬元，年增147%，稅後純益6,943.6萬元，年增82%，每股純益0.86元，創歷史新高。

微邦近年積極優化營運體質，2023年即交出亮眼成績，淨利年成長率高達500%；2024年營運動能持續強勁，顯示經營策略轉型奏效。受惠於電子消費性產品噴墨印表機噴嘴片，營收穩健成長，加上醫療產品營收占比及毛利率提升，是推動獲利成長的主要動能。

微邦表示，經營團隊透過行銷定位調整、生產流程優化、供應鏈管理強化，以及持續推動節電政策，以因應市場環境變動，帶動營運現金流量持續淨流入，進一步強化財務穩健性，為未來成長奠定良好基礎。

微邦在醫療領域的投入也開花結果，今年再創新里程碑。肺部藥物遞送平台旗下家用醫療產品顧康®醫療緩釋型吸入噴霧器，年初宣布與知名藥廠信東生技合作拓展醫療通路。海外市場布局也有新進展，成功取得馬來西亞醫療器材許可證，加速國際市場進程。

全球醫療產業邁向個人化醫療新時代，微邦不僅聚焦於兒童與長者醫療服務，研發技術也持續突破，已成功開發出高黏滯係數藥物霧化模組，以及奈米劑型藥物長效緩釋霧化技術，將攜手全球夥伴客製化藥械合一裝置的開發，提升全球呼吸道疾病治療品質，為醫療系統帶來更精準高效的治療方案。