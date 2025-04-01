元太揪團 秀電子紙技術

元太（8069）昨（1）日宣布，將於Touch Taiwan 2025展會聯合101家電子紙上下游產業夥伴，打造規模空前的電子紙產業專區。專區以低碳永續的電子紙技術為核心，從IC設計、前光技術、貼合材料、TFT背板、電子紙模組、以及電子貨架標籤應用解決方案、電子紙看板等多元產品，完整展現電子紙的創新技術與多元應用。

Touch Taiwan 2025將於本月16日登場。根據CINNO Research旗下ePaper Insight最新統計，2024年全球電子紙終端產品出貨量突破3.8億台，年增率22%；整體市場規模亦將達52.3億美元，年增約22.5%，顯現出電子紙產業快速成長的潛力。

隨著技術更臻成熟，電子紙的彩色化與大尺寸化成為趨勢，吸引愈來愈多供應鏈及系統整合夥伴投入，共同拓展全球電子紙市場。

元太董事長李政昊表示，電子紙產業能蓬勃發展，關鍵來自於生態圈夥伴的緊密合作與持續創新。今年在Touch Taiwan 2025展會中，將有許多上下游供應鏈夥伴的支持與參與，與元太共同展出歷來最大規模的電子紙產業專區，全面呈現電子紙生態體系。

他強調，元太將持續深化與全球夥伴的策略合作，加速技術創新突破，並擴展多元產品應用，致力推動電子紙成為顯示器技術的重要主流，與生態圈夥伴共創低碳、永續的美好未來。

元太集結生態圈夥伴組成超大型電子紙產業專區，以精品購物中心的沉浸式風格，創造電子紙應用帶來愉悅舒適的觀展體驗。除之此外，電子紙產業聯盟特別與台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）攜手展開合作，於4月17日共同主辦「2025電子紙產業生態發展論壇」。