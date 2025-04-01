聽新聞
0:00 / 0:00
元太揪團 秀電子紙技術
元太（8069）昨（1）日宣布，將於Touch Taiwan 2025展會聯合101家電子紙上下游產業夥伴，打造規模空前的電子紙產業專區。專區以低碳永續的電子紙技術為核心，從IC設計、前光技術、貼合材料、TFT背板、電子紙模組、以及電子貨架標籤應用解決方案、電子紙看板等多元產品，完整展現電子紙的創新技術與多元應用。
Touch Taiwan 2025將於本月16日登場。根據CINNO Research旗下ePaper Insight最新統計，2024年全球電子紙終端產品出貨量突破3.8億台，年增率22%；整體市場規模亦將達52.3億美元，年增約22.5%，顯現出電子紙產業快速成長的潛力。
隨著技術更臻成熟，電子紙的彩色化與大尺寸化成為趨勢，吸引愈來愈多供應鏈及系統整合夥伴投入，共同拓展全球電子紙市場。
元太董事長李政昊表示，電子紙產業能蓬勃發展，關鍵來自於生態圈夥伴的緊密合作與持續創新。今年在Touch Taiwan 2025展會中，將有許多上下游供應鏈夥伴的支持與參與，與元太共同展出歷來最大規模的電子紙產業專區，全面呈現電子紙生態體系。
他強調，元太將持續深化與全球夥伴的策略合作，加速技術創新突破，並擴展多元產品應用，致力推動電子紙成為顯示器技術的重要主流，與生態圈夥伴共創低碳、永續的美好未來。
元太集結生態圈夥伴組成超大型電子紙產業專區，以精品購物中心的沉浸式風格，創造電子紙應用帶來愉悅舒適的觀展體驗。除之此外，電子紙產業聯盟特別與台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）攜手展開合作，於4月17日共同主辦「2025電子紙產業生態發展論壇」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言