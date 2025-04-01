長聖營收 寫最強3月

細胞治療龍頭廠長聖（6712）昨（1）日公布今年年3月合併營收達6,624萬元，較去年同期成長20%，創下歷年同期新高紀錄。長聖累計今年第1季合併營收達1.89億元，年增15.2%。成長動能主要來自細胞治療產品市場接受度大幅提升，進一步推升細胞受託開發製造（CDMO）業務快速擴張。

長聖總經理黃文良表示，目前訂單能見度已達2026年第1季，合作醫院數與細胞治療項目持續擴大，公司對全年營運維持樂觀看法，預期2025年業績將創高峰。

在再生醫療領域，長聖持續推進異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）療法的臨床布局，針對急性心肌梗塞的治療已進入第二期a臨床試驗。本階段採對照組設計，透過「心肺運動測試（CPET）」客觀評估心肺功能改善。初步結果顯示，接受幹細胞治療的患者在施打後六至12個月內整體心肺功能顯著提升，且未見任何嚴重不良反應，所有受試者均順利出院。

此外是，參與UMSC01第一期臨床試驗的75歲吳姓患者，近日出席長聖活動時分享，自2020年接受UMSC01幹細胞施打以來已近五年，至今回診追蹤心臟超音波功能維持正常，甚至仍可進行如溪頭爬山等日常活動，展現幹細胞療法在心肌修復上的潛在長期成果。

根據醫學文獻指出，約50%的急性心肌梗塞患者恐發展為心衰竭，幹細胞療法則提供修復受損心肌的全新可能性，為臨床重症治療開啟新篇章。法人分析，若UMSC01能於二期臨床階段展現初步療效與安全性，有望循再生醫療製劑條例管道提前進入醫療市場，並取得五年臨時藥證，加速市場進入時程並大幅提升產品商業價值。

黃文良表示，公司致力於研發針對重症及危急生命患者的創新療法，橫跨免疫細胞治療、幹細胞療法、奈米粒子製藥平台與外泌體技術平台等四大核心領域。