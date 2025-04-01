宏碁遊戲 擴大代理業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁集團旗下宏碁遊戲（6908）傳出捷報，昨（1）日宣布，即起成為索尼遊戲機PlayStation產品在香港及新加坡的官方代理商，進一步擴大與索尼互動娛樂（SIE）的戰略合作。

市場看好，隨著宏碁遊戲擴大代理市場業務，有望為今年營收再添新動能。

宏碁遊戲成立以來，先取得PlayStation在台灣及菲律賓的代理權，此次將業務版圖拓展至香港及新加坡，合作範圍涵蓋PlayStation硬體產品、遊戲軟體、周邊配件及相關服務。

宏碁遊戲強調，未來亦將深耕市場，透過零售通路、電商平台與夥伴關係，提供消費者更便捷的購買選擇與優質的服務。

宏碁遊戲衝刺遊戲產品代理業務之外，近年也持續擴大遊戲美術外包業務。

PlayStation 宏碁 索尼

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