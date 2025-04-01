永信建營收／3月5.36億元 創近六個月新高、月增111%

永信建（5508）1日公告3月營收，單月為5.36億元，雖年減47.7%，但受益高雄中都新建案銷售挹注，月增111%，並為近六個月來新高。該公司預計第2季再有兩個建案完工、開始銷售，有助營運表現。

永信建表示，位於高雄中都五期的「齊樂」建案是於今年1月開始銷售，總銷約為19億元。由於該案以4字頭價位推出，相較附近預售案開價平易近人，符合市場期待，迄今為止，已有三成銷量，進而推升3月營收。

依該公司公布3月營收數據，單月為5.36億元，年減47.7%、惟月增111%；累計今年前二月營收達9.1億元，年減70.4%。永信建今日上漲3.5元，收於142元。

展望營運前景，永信建指出，在央行祭出第七波信用管制下，雖欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍；然而，就市場面來看，剛性需求是存在的，針對後續即將完工建案的銷售時程仍按規劃推進。