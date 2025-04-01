快訊

立法院再度癱瘓1天…藍綠立委海報戰互嗆 議場現況曝光

北市警局3警涉貪！包庇轄區電玩業者 檢調兵分19路搜索7人

教育局證實 北一女「禁止教職員受陸官媒採訪」…區桂芝：尊重配合

永信建營收／3月5.36億元 創近六個月新高、月增111%

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永信建（5508）1日公告3月營收，單月為5.36億元，雖年減47.7%，但受益高雄中都新建案銷售挹注，月增111%，並為近六個月來新高。該公司預計第2季再有兩個建案完工、開始銷售，有助營運表現。

永信建表示，位於高雄中都五期的「齊樂」建案是於今年1月開始銷售，總銷約為19億元。由於該案以4字頭價位推出，相較附近預售案開價平易近人，符合市場期待，迄今為止，已有三成銷量，進而推升3月營收。

依該公司公布3月營收數據，單月為5.36億元，年減47.7%、惟月增111%；累計今年前二月營收達9.1億元，年減70.4%。永信建今日上漲3.5元，收於142元。

展望營運前景，永信建指出，在央行祭出第七波信用管制下，雖欲購屋的民眾觀望心態轉濃，普遍有拉長時間等待房價下跌的市場氛圍；然而，就市場面來看，剛性需求是存在的，針對後續即將完工建案的銷售時程仍按規劃推進。

永信 營收

延伸閱讀

台灣3月市場仍持續低迷 第一季較去年同期衰退11.2％

日本「teamLab共創！未來園」再現高雄 預售票7日開賣

川普關稅戰震撼 台股大跳水906點 3月重挫2,357點

東港警3月逮捕20車手 1天擊落4人保住被害人血汗錢

相關新聞

立誠將上櫃 今年營運看升

一詮轉投資陶瓷電路板廠立誠（6597）預計4月下旬掛牌上櫃，該公司積極搶進RF玻璃基板、半導體先進封裝玻璃電路板應用領域...

神數登錄興櫃 首日大漲83%

神達投控旗下車用電子及智聯網解決方案廠神數（7821）昨（31）日以每股30元登錄興櫃，無畏大盤重挫，終場參考價收55....

網家組織調整 周磊辭財務長

網家（8044）昨（31）日公告，財務長暨發言人周磊因應組織調整，強化子公司營運發展與財務治理，辭任財務長暨發言人職務，...

鐳洋攻研發 招募太空人才

佳世達集團旗下低軌衛星相關業者鐳洋科技（6980）宣布，積極招募太空人才，未來研發團隊占整體人員比重要提升到30%以上。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。