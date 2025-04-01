上櫃公司2024年度近七成六公司獲利 194家每股盈餘逾5元

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，上櫃公司應於今（2025）年3月31日前公告申報2024年度財務報告者共計847家，除樺晟（3202）未於期限內完成公告申報外，其餘846家已全數完成。經統計上櫃公司2024年度營收約27,788億元，稅前淨利約3,145億元，分別較2023年度增加7.24%及15.27%，顯示上櫃公司穩健成長，獲利成長金額前三大產業分別為電子零組件業、文化創意業及其他電子業。

櫃買中心指出，整體市場有獲利的上櫃公司共計640家，約占76%，其中較2023年同期成長的公司計有529家，約占上櫃公司63％。在每股盈餘(EPS)方面，10元以上的公司計有66家，5元以上未達10元的公司計128家，2元以上未達5元的公司計200家，顯示有許多基本面穩健的上櫃公司值得投資人多加關注。

櫃買中心說明，為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS排名資訊，歡迎投資人利用櫃買中心網站(https://www.tpex.org.tw/zh-tw/mainboard/listed/financial/rank-pe.html)查詢。

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