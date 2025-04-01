毅嘉營收／3月8.95億元 月增近二成
機構件廠毅嘉（2402）1日公告3月營收8.95億元，月增19.5%、年增30.8%，寫下近11年來單月營收新高；累計今年首季營收24.39億元，年增22%，整體業績表現亮眼。
毅嘉今年3月營收結構中，軟板整合元件產品之營收為7.27億元，機構整合元件產品之營收為1.72億元，成長主因來自客戶下單需求強勁所致。
展望未來，毅嘉認為，目前客戶在消費與車用電子產品市場的需求展望正向且樂觀，公司今年度的營運將可望持續穩健成長，並且呈現逐季增溫的走勢。
毅嘉執行長曾恭勝曾於法說會指出，公司今年無論是消費性電子或者車用業務，訂單表現均比去年好，明年估計訂單也會相當不錯，預料今、明年兩年的營收都會呈現雙位數成長。
此外，為了因應全球供應鏈重組及客戶China+1的需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地，也預計將於今年第3季完工並開始陸續投入量產，目前工程均符合進度，預期將可帶動毅嘉今年全年度的營運持續挑戰新高。
毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，而位於馬來西亞的吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標5年後，大馬廠區將會占毅嘉總產能約35%，並貢獻年營業額40至50億元。
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