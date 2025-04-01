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微邦財報／去年獲利6,943萬元、年增82% EPS 0.86元創新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

興櫃生醫股微邦（3184）1日公告2024年財報，全年合併營收2.14億元，年增10.28%，毛利率56%，營業利益5,319.2萬元，大幅成長147%，稅後淨利6,943.6萬元，年增82%，每股稅後純益（EPS）達0.86元，創歷史新高，展現穩健的獲利能力與市場競爭力。

微邦近年積極優化營運體質，在2023年即交出亮眼成績，淨利年成長率高達500%，去年2024年營運動能持續強勁，顯示經營策略轉型奏效。受惠於電子消費性產品噴墨印表機噴嘴片，營收持續穩健成長，加上醫療產品營收占比及毛利率提升，是推動獲利成長的主要動能。

微邦表示，公司經營團隊透過行銷定位調整、生產流程優化、供應鏈管理強化，以及持續推動節電政策，以因應市場環境變動，帶動營運現金流量持續淨流入，進一步強化公司財務穩健性，為未來成長奠定良好基礎。

微邦在醫療領域的投入也持續開花結果，今年再創新里程碑。肺部藥物遞送平台旗下家用醫療產品顧康®醫療緩釋型吸入噴霧器，年初宣布與知名藥廠信東生技合作拓展醫療通路。在海外市場布局也有新進展，已成功取得馬來西亞醫療器材許可證，進一步加速國際市場進程。

全球醫療產業邁向個人化醫療新時代，微邦不僅聚焦於兒童與長者醫療服務，在研發技術上也持續創新突破，已成功開發出高黏滯係數藥物霧化模組，及奈米劑型藥物長效緩釋霧化技術，將攜手全球夥伴客製化藥械合一裝置的開發，提升全球呼吸道疾病治療品質，為醫療系統帶來更精準高效的治療方案。

毛利率 營收

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