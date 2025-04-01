普生去年每股虧3.69元 累虧達實收資本額二分之一

興櫃檢測股普生（4117）31日深夜公告去年財報，2024年營收2.5億元，年減4.13%，稅後虧損2.2億元，較前一年虧損增加，每股稅後虧損3.69元，為近年虧損金額最高的一年。公司同步公告去年度累積虧損達實收資本額二分之一，董事會並通過不配發股利。

曾經在疫情期間紅極一時的檢測股普生，疫情期間股價曾飆到278元，但在疫情舒緩後，導致檢測服務營收減少，連續二年每股虧損3元以上。普生表示，全球新冠肺炎疫情趨緩，各地區客戶對於旗下COVID-19 RT-PCR核酸試劑、VTM病毒採集組、以及核酸萃取劑檢測產品等需求縮減，是營運動能低迷的主因。

不過，普生也持續尋求營運新動能，透過精準檢測、液態活檢、CDMO（委託開發及生產）、檢測服務、P113抗菌胜肽藥品等業務領域，助力擴大服務範圍、持續朝精準大健康趨勢邁進。

普生擁有自研發、製造、臨床實驗及各國經銷業務佈局等一條龍營運模式，完善提升集團旗下精準醫療、數位醫療診斷服務及新藥及生物保健品開發等三大事業群布局，其中針對精準醫療事業群方面，普生近兩年積極投入檢測設備相關產品開發，以提供醫療、診所、實驗室等客群「設備+檢測試劑產品」銷售服務。

尤其旗下GBC CL i120化學發光儀器（CLIA）已於去年第4季正式取得台灣TFDA醫療器材專案製造核准許可批准，同步推進申請歐盟IVDR醫療器材認證，增添國內外業務接單契機。