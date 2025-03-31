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樺晟未於規定期限內申報經會計師查核簽證之財務報告

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

樺晟（3202）31日晚間公告表示，該公司未依規定期限，公告申報2024年財務報告，原因是因為會計師事務所來函終止委任，該公司將積極遴選繼任會計師，儘速完成2024年財務報告之會計師查核簽證，並辦理申報及公告。

樺晟31日股價下跌0.46元，收4.26元，成交量400多張。該公司在去年11月公告獨董辭任，且其財務報告經會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」之核閱報告，外界擔憂有下市危機。

樺晟主要從事電腦及其周邊，以及通訊用之連接線組之生產與銷售，主要產品有極細同軸線、電子線及天線等。2023年產品營收占比，電子線連接線組占97%、其他3%。生產基地位於中國大陸廣東、江蘇、山東、四川及越南河內。該公司主要客戶為知名資訊大廠，包括緯創、仁寶等。

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