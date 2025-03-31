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金價猛 櫃買「黃金現貨交易平台」成交金額創今年新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買黃金現貨交易平台。(櫃買中心/提供)
櫃買黃金現貨交易平台。(櫃買中心/提供)

市場預期美國將宣布最新關稅措施，國際資金湧入黃金資產避險，在黃金需求推升下，金價持續走強，國內投資人對黃金議題亦高度關注，櫃買中心黃金現貨交易平台」詢問度顯著提升，成為近期投資市場的熱門話題。31日成交金額創今(2025)年新高，高達5,309萬元。經檢視今年截至3月31日之統計資料，櫃買中心「黃金現貨交易平台」日均值來到1,507萬元、日均量為132台兩，分別較2024年同期的日均值348萬元、日均量44台兩，大幅成長333%及200%，顯見投資人對黃金交易需求倍增。

櫃買中心3月31日舉辦的投資人講座中，特別邀請臺灣銀行貴金屬部專業講師分享「金價趨勢展望及策略」，由歷史趨勢可看出，黃金現貨價格與美國聯邦資金利率大致呈現反向相關，即美國聯邦利率越低，黃金價格則越高；進一步以近年國際政經局勢來看，美國聯邦準備理事會自2024年9月開啟降息循環，加上中東地緣政治情勢持續緊張，在降息樂觀情緒及地緣政治避險買盤帶動下，避險資金湧入金市，推升金價再創歷史新高。黃金商品可依不同資產配置組合而具有投資獲利、避險及防禦效果，另以過去10年及過去20年資料回測，將黃金納入投資組合報酬率相較未將黃金納入資產配置者為高，顯見黃金不僅具投資獲利功能，其避險功能亦相當於為自身資產買保險。

櫃買中心自2015年起建置黃金現貨交易平台，提供證券市場投資人買賣黃金現貨的管道。透過該交易平台投資人不需額外開設新的帳戶，只需透過現有的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶即可進行黃金現貨買賣。交易過程與買賣股票完全一致，且與股票合併於T+2日辦理交割，買賣黃金現貨就和買賣股票一樣簡單便捷。

目前櫃買中心黃金現貨交易平台有兩檔黃金現貨產品，即「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」，分別由台灣銀行及第一銀行擔任造市商，負責提供買賣報價。投資人可透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」(網 址 ： http://www.tpex.org.tw；「首頁\其他商品\黃金現貨\市況及統計\黃金現貨行情」)查詢最新報價，櫃買「黃金現貨交易平台」為投資人買賣黃金現貨的最佳管道。

櫃買中心 黃金現貨

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