東聯互動去年稅後純益2.3億元 擬配發每股現金股利4.5元

專營外籍移工國外小額匯兌服務的東聯互動（7738）31日公布2024年財務報告，全年稅後純益達2.3億元，每股稅後純益（EPS）9.51元。而東聯互動董事會已通過今年的股利政策， 每股配發4.5元現金，以31日收盤價為 160元估算，現金殖利率為2.8%。

東聯互動2022年取得國內小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務。依循金融監督管理的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家。其在台灣活躍用戶累計超過15%的市佔率，2023年總交易金額近新台幣300億元、交易超過300萬次，是高純度的跨境科技金融業者，於去年6月13日登錄興櫃。

東聯互動公布2024年財務報告，全年稅後純益達2.3億元，年成長283%，每股稅後純益（EPS）9.51元。東聯互動董事會亦通過今年的股利政策， 每股配發4.5元現金，配發率為47%，以31日收盤價為160元估算，現金殖利率為2.8%。