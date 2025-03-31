台股狂瀉沒在怕 世紀分割回歸繼續飆
原千金股世紀*（5314）面額由新台幣10元、變更為0.5元，31日全面換發新股票恢復上櫃買賣，雖遭逢台指期、台股大盤隨上周五美股走弱，雙雙爆殺逾600點，但世紀*股價僅開低約0.7%、報69元，並於開盤約25分鐘後翻紅急拉逾5%，大股東上曜開低近5%後，跌幅也快速收斂。
世紀股價於2024年暴漲逾9倍、獲封「飆王」，封關日收7在80元；2025年至3月19日止，股價已續漲至1390元，期間漲幅達78.2%。
世紀*目前主要營收來源為保健食品；另，世紀也布局無人機技術，運用智能運算與自動化飛行技術拓展智慧應用場景，期望透過MIT製造無人機技術並鎖定美國消費市場，推出家庭娛樂機，為營運成長增添新柴火。
世紀*2025年2月營收1.45億，月增8.17%、年增148.67%，創十年單月營收歷史新高；前2月營收2.79億，年成長164.27%。
世紀*前兩大股東為上曜（1316）與信立（4303），分別持有世紀約17%、7.1%。
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