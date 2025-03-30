淞康下月掛牌 規劃籌資

櫃買中心（Taipei Exchange）創櫃板所輔導的淞康國際股份有限公司（7670）產業類別為生技醫療，即將於4月11日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

根據櫃買中心資料，淞康公司專注於防護、醫護彈性繃帶的研發和製造，生產的「扣繞貼彈性繃帶」具親膚性、防潑水及高拉伸強度性能，可運用在活動防護、傷口醫護、骨折固定等，讓繃帶使用變得簡單高效。

該公司已取得醫療器材製造及販賣許可執照，其新創產品和自動化生產設備並已獲得國內多項新型及設計專利。

淞康將自4月2日起揭示其籌資資訊，4月11日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw）之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊。