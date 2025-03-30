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世紀股權分割 今恢復交易

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

千金股世紀*（5314）因股票面額變更，今（31）日全面換發新股票恢復上櫃買賣。其中，世紀*前兩大股東為上曜、信立兩家公司，分別持有世紀約17%、7.1%，集團作帳行情有望啟動，而信立持股的帳面潛在利益也受市場關注。

世紀*日前股東臨時會已通過將進行1股拆20股的股權分割計畫，將股票面額原為每股新台幣10元調整為0.5元，變更完成3月31日恢復上櫃股票買賣。

世紀*股價從3月初的800元，一直到股票分割前暫停交易的前一日已漲到1,390元，單月漲幅逾七成，去年第4季季末價位則落在780元，單季漲幅則近八成。

值得注意的是，信立轉投資世紀*的會計原則是採「FV（終值）變動」，即以轉投資標的每季季底的收盤價扣去前一季的收盤價，依持股市值變動來計算轉投資的損益，也會顯示在每一季財報上。

股東臨時會 股票分割

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