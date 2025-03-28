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燁聯4月盤價開漲盤

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

不銹鋼板材上游供應商燁聯（9957）昨（28）日開出4月份盤價；其中，304系列產品調漲每公噸4,000元，430系列調漲每公噸500元。市場預期另一家供應商唐榮可望跟進，第2季營運增溫可期。

燁聯指出，上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格持續上漲，電價亦節節上升，加上匯率持續貶值以致鋼廠成本居高不下。基於整體市場及成本考量，4月盤價在前月相同量、價基礎下進行調整。

304系列產品調漲每公噸4,000元，430系列產品調漲每公噸500元；至於316L系列產品附加價持平。

業者指出，以目前鋼廠的接單情況來看，多數完成預定的接單目標，加上部分下游加工外銷需求有所成長的情況，將支撐鋼廠4月盤價漲後的接單能力，同時有望進一步推升各鋼廠出廠價格拉升。

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