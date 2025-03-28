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野獸國財報／2024年每股賺1.65元 擬配息0.14元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

野獸國（6995）28日發布財報，2024年稅後純益3,488.6萬元，較2023年虧轉盈，每股稅後純益（EPS）1.65元。董事會決議，擬配發每股現金股利0.14839726元，以今日收盤價106.5元計算，現金殖利率0.1％。

野獸國為台灣IP產業品牌，為全台唯一公仔概念股，由美系IP授權逐步拓展至日系IP，開發品牌授權、IP營運、展覽活動，目前產品銷售到全世界30個國家，2024年台灣營收占比達63％，海外營收則占37％，其中在美國加州、中國大陸上海、馬來西亞吉隆坡，以及泰國曼谷都設有子公司，並成功打入美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）通路。

今年2月野獸國正式啟用泰國產能，並挹注營運，野獸國指出，在2023年開始投資泰國生產線，並與當地夥伴合作，成為野獸國另一座海外工廠，未來透過泰國廠除了減少關稅壁壘的影響，也能達到產能彈性調配的目的。

展望上半年，野獸國指出，第1季屬於傳統淡季，主要由於中國大陸廠面臨春節長假停產影響，但如今泰國廠開始投產，將大陸接單移轉到泰國廠生產出貨，淡化大陸春節因素，今年2月營收1.04億元，年增16.13％，反映泰國廠的初步效應，公司在去年11月轉為獲利後，營運狀況持續轉佳，今年上半年有望繳出優於去年同期的成績。

泰國

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